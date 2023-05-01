Yeni Malatyaspor kötü günleri unutmak istiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan kentte, çok sayıda iş yeri ve ev ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Yaşamı kısıtlayan ve zorlu süreci beraberinde getiren depremler, insanların büyük heyecanla desteklediği kentin futbol takımını da olumsuz etkiledi.

Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kalıp hayatını kaybetmesi, tesislerindeki hasar ve futbolcuların yaşadığı korku nedeniyle sezona devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor'un birçok oyuncusu ya takımı bıraktı ya da başka takımlara kiralık gitti.

Malatyalıların gönül verdiği sarı-siyahlı takım, hem borçlarını ödeyip transfer yasağını kaldırmak hem de depremin yıkıcı etkisinden kurtulup lige dönmek istiyor.

"TRANSFER YASAĞI VAR"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sarı-siyahlı takımın yeniden ayağa kalkmasının zorluklarını anlattı.

Depremin kenti olduğu kadar takımı da etkilediğini belirten Vural, "Hala futbolu konuşmak, sorunlarını ön planda tutmanın zamanı değil çünkü orada insanlar kalacak yer bulamıyorlar. Futbolu düşünecek durumda değiliz." dedi.

Vural, takımın 500 milyon lira borcu ve 2024 ocak ayına kadar transfer yasağı olduğunu hatırlattı. Cezayı ödeseler de yasağı kaldıramayacaklarını aktaran Vural, şöyle devam etti:

"Depremde bir çocuğumuz öldü, bazıları tek taraflı sözleşmelerini feshedip bıraktılar. 10-11'ini de sağa sola verdik, onların 3'ü oynuyor, diğerleri yedekte. 10 küsur oyuncu kaldı elimizde bunları tekrar getirip ne yapılır? Yasak olduğu için altyapıdan bile adam alamıyorsunuz. Yani eldeki malzeme bu, altyapıdan oyuncu almanın yasak olduğu bir durum yaşıyoruz. Bu, oyuncularla oynanan bir oyun, bunlar yoksa ne yapacaksın. Sonuç olarak bu borcun ödenmesi mecburiyeti var. Ödenemeyecek kadar büyük bir borç ama bir şekilde ödenecek."

Vural, depremler nedeniyle bazı futbolcuların özellikle de yabancıların kente gelmeye korktuğunu dile getirdi.

Malatyaspor kapandıktan sonra Yeni Malatyaspor'un kurulduğunu ve yeniden profesyonel ligde yerini aldığını anımsatan Vural, "Fakat artık Malatya bu ikinci hakkını neredeyse kaybetmek üzere. Yeni Malatya lafının üzerine bir yeni daha mı getirip başka bir şey mi yapacağız? Bu borçla düştüğünüz zaman bazı şeyler mümkün olmayabilir. Eskişehirspor, Bursaspor gibi örnekler var, bunlar geçmişte başarıları olan takımlar." diye konuştu.

Vural, büyük takımlar dahil herkesin ciddi borçları bulunduğunu vurgulayarak, "Biz bunları hallettikten sonra hazırlık dönemine kadar hem fiziki hem de ekonomik şartları çözmemiz lazım. Elde kalan oyuncuları toparlayıp, lig biter bitmez transferi halledip hazırlanmak lazım çünkü bu hazırlık dönemi 6-8 hafta sürüyor. 1 Temmuz'a hatta haziranın son haftasına bu işin çözülmesi gerekiyor. Bir, iki aylık zamanda bunlar çözülmezse bu takımı maçlara hazırlayamazsınız, böyle bir sorun var." diye konuştu.

"MALATYA'MIZIN İÇLER ACISI BİR DURUMU VAR"

Yılmaz Vural, Vali, büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin takımın problemleriyle ilgilendiklerini ifade etti. Belediyelerin işinin kulübün sıkıntılarını gidermek olmadığını, buna rağmen belediyenin kendilerine destek olmaya gayret ettiğini anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Futbol dışarıdan bakılınca lüks görünüyor ama aslında çok önemli bir sosyal olay. Malatya'yı bundan mahrum bırakmamak lazım. Sorunları geçici de olsa unutturacak, insanları başka bir dünyaya götürüp yeniden başka bir enerji verecek bir aktivite başka ne olacak? Malatya'mızın içler acısı bir durumu var. Antrenörlük hayatımın başladığı yer bana bu imkanı tanımış, bu yüzden hep borçlu hissetmişimdir. Üzülüyoruz ama üzülmenin yanında bir şey yapamıyoruz. İnsanları arıyor, destek olmaya çağırıyoruz ama kimseyi mecbur kılamıyoruz."