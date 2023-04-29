Pendikspor 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kritik maçta Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'e çıkabilmek adına büyük önem taşıyan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor oldu.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Gökcan Kaya, 25'de Rogerio ve 45+1'de Aosman kaydetti.
Çaykur Rizespor'Un golleri ise 5. dakikada Benhur Keser ve 71'de penaltıdan Bolaise'nin ayağından geldi.
Ayrıca Bolasie 77. ve 87. dakikalarda penaltı vuruşlarından yararlanamadı.
Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu 90+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın ardından Çaykur Rizespor 63 puanla 2. sırada yer aldı.
Pendikspor ise 61 puanla 3. sırada bulunuyor.