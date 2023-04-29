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Pendikspor 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Süper Lig yolunda büyük önem arz eden mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:15
Pendikspor 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kritik maçta Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'e çıkabilmek adına büyük önem taşıyan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Pendikspor oldu.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Gökcan Kaya, 25'de Rogerio ve 45+1'de Aosman kaydetti.

Çaykur Rizespor'Un golleri ise 5. dakikada Benhur Keser ve 71'de penaltıdan Bolaise'nin ayağından geldi.

Ayrıca Bolasie 77. ve 87. dakikalarda penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu 90+1'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın ardından Çaykur Rizespor 63 puanla 2. sırada yer aldı.

Pendikspor ise 61 puanla 3. sırada bulunuyor.

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