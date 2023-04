Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıkladı! "Süper Lig'de ilk hedefimiz..."

Pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da çalışmalar Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.



11 yıl sonra gelen şampiyonluğun kente çok şey katacağını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "2 hafta önce çıkmayı garantilemiştik. Şimdi şampiyon olmayı garantiledik. Geriye kalan dört hafta var. 2 maçı hükmen galip geçeceğiz, 2 maç oynayacağız. Şampiyon olduğumuz maç sonrası çok güzel bir kutlama yaptık. Şehrin buna ihtiyacı vardı. Bence 11 yıl sonra gelen bu şampiyonluğun Samsun şehrine katacağı çok şey var. Süreçte maçlarımız devam ediyor. Kalan maçlarda en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Daha önce bunun sıkıntısını yaşadım. Bazı takımlar bir başarı elde ettikten sonra ligle ilgili düşünceleri geri planda oluyor ve kaybetmeye başlıyorlar. Hedefimiz 2 maçı da kazanıp, en yüksek puanla ligi bitirmektir" dedi.



Samsunspor markasını Avrupa'da tanıtmanın çok değerli olacağını belirten Hüseyin Eroğlu, "İlk hedefim tabii ki Samsunspor'la 100. yılda şampiyon olmaktı, Süper Lig'e çıkmaktı. Bu kupayı hak eden taraftarımıza getirmekti. Bunu başardık. Şu an burayla ilgili başarıyı tamamladık ama önümüzde çok önemli başarılar elde edeceğimiz yıllar var. Süper Lig'de tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 sıra planımız var. Sonra yavaş yavaş bu hedefi kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlamayla hedef yavaş yavaş Avrupa'yı yakalama. Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak çok değerli olacaktır. Bunun için de sabra ihtiyaç var. Son maçlara olan ilgi Süper Lig'de de gösterilirse, çok keyifli maçlar oynayacağımızı ve her takım için zor bir deplasman olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayan transferler yapmak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Ligde yukarıya doğru bir yavaş yavaş yakaladığımız bir ivmeden sonra başkanımızla bir buçuk aydır zaten toplantılar yapıyoruz. Şampiyonluğun çok erken olması avantaj oldu bizim için. 7 Mayıs'ta kupamızın keyfini de çıkardıktan sonra çalışmalarımız devam edecek. Ama bu arada biz planlamamız doğrultusunda kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş başladık. Lige çıktıktan sonra transferler de gelecek. Kadromuzla ilgili planlama da yapacağız. Amacımız; Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak, bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak oyuncular. Akademimizden yetişecek oyuncuları değerli hissettirecek, onları da zaman zaman kadromuzla değerlendireceğimiz komple bir Samsunspor takımı olacak. Biz doğru planlamayla, başkanımızla, icra kurulumuzla bunu yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Akademiden yetişen oyuncular hakkında da bilgiler veren Eroğlu, "Samsunspor şimdi Süper Lig'de. Şu an baktığınızda Yunus Emre Çift, Muhammet Özbaskıcı, Polat Yaldır gibi akademiden gelen 3 oyuncumuz kadroda süre alıyor. Süreçte tabii yine akademimizden gelen oyuncular da belki hemen 1 senede olmayacak ama 2-3 seneye bölündüğünde oynama şansları bulacaklar. Akademideki oyuncularımızın da gelişmesi önemli. Akademiden gelecek her oyuncu oynayacak diye bir şey yok. Hak eden, adaptasyonu çabuk geçen, yetenekli ve bizimle beraber çıkış yakalayacak oyuncular, çok değerli eğitimden geçtikten sonra gelecek oyuncuları değerlendireceğiz. Akademi uzun bir süreç. Dikilen bir ağacın büyümesi gibi. Akademi çalışmalarımızın günü kurtarma planları değil, geleceği kurtarma, geleceği planlama anlamında çok güzel işleyiş olacağını söyleyebilirim" dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hüseyin Eroğlu "Formasyon anlamında çok sabit bir fikirli değilim. Geldiğimde 4-3-3 dizilişiyle oynuyorduk. Hangi formasyon bize daha uygun diye düşünürken 3'lü defansın daha uygun olacağını düşündük. Bu formasyon da maç içerisinde değişkenlik gösterdi. Hücumda ve savunmada modern futbola uygun dizilişler sergiledik. Bunu da çok iyi uyguladık. Önümüzdeki sezon da tabii ki 2-3 formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte edeceğiz. Formasyonu bilmem çok yeterli değil. Önemli olan oyunculara aktarmam ve yaptırabilmem çok önemli. Bununla ilgili donanımımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahada çalışmak, analizler yapmak, oyuncuları geliştirmek en büyük özelliklerimizden biri. Bunlar yine gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu.