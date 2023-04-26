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Tarık Çamdal Göztepe'de kendini buldu

Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Tarık Çamdal, performansıyla göz dolduruyor. 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ekrem Dağ'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:50
Tarık Çamdal Göztepe'de kendini buldu

Spor Toto 1'inci Lig'de 10 maçtır bileği bükülmeyip bitime 4 hafta kala Play-Off yarışının en iddialı takımlarından olan Göztepe'de tecrübeli sağ bek Tarık Çamdal, adeta küllerinden doğdu.

Bir dönem Türk futbolunun en tartışılan isimlerinden olan 32 yaşındaki Tarık, sarı-kırmızılılardaki performansıyla yıllar sonra kendini buldu. Bu sezon Süper Lig patentli emektar yerli futbolcular 36 yaşındaki Yasin Öztekin ve 33 yaşındaki İsmail Köybaşı, 3 kez çapraz bağ ameliyatı olmasına rağmen her seferinde sahalara dönüp formayı kapan Atınç Nukan gibi isimlerin parladığı Göztepe'nin en büyük sürprizlerinden biri Tarık Çamdal oldu.

2014 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ve 5 yıllık toplam 7 milyon Euro garanti ücretle transfer olup beklentileri karşılayamaması ve o dönem sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya yanaşmamasıyla eleştirilen Tarık, senelerce kendini kanıtlayamadı. Galatasaray'dan 2016-2017'de 1'inci Lig'de Eskişehirspor'a kiralanan, ardından Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor'da oynayan Tarık, Adana'da 2021'de Süper Lig'e çıkma sevinci yaşasa da bu kulüplerde istikrarlı şekilde forma giymeye hasret kaldı.

Bu sezon başında Tuzlaspor'da 2 maç oynayarak transferin son günü sürpriz şekilde Göz-Göz'e imza atan Tarık, özellikle ikinci yarıda takımın bankosu oldu. Göztepe'de 17'si ilk 11'de 21 maçta forma giyerek başarılı bir performans ortaya koyan Tarık Çamdal seneler sonra istikrarı yakaladı.



Kaynak: DHA

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