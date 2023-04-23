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Ç.Rizespor iddialı

Spor Toto 1. Lig’de bugün G.Birliği’ni ağırlayacak Rizespor, mutlak galibiyet hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
Ç.Rizespor iddialı
Spor Toto 1. Lig'de bugün G.Birliği'ni ağırlayacak Rizespor, mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde 2. sıradaki Atmacalarda Başkan İbrahim Turgut, "Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e döneceğiz" dedi. Toto 1. Lig'de nefes nefese devam eden ikincilik yarışında dün Eyüp'te final gibi bir maç vardı. Ligde 3. sırada yer alan Pendikspor'la, 4. Eyüpspor, kozlarını Eyüp'te paylaştı. Ev sahibi ekip, 25'te Pa Dibba'nın asistinde Recep Niyaz'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar bu gole 40'ta kazandıkları penaltıda Hasan Kılıç'ın golüyle cevap verdi ve devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda galibiyet için bastıran Eyüpspor'da 89'da Pa Dibba'nın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. İlk maçta da 0-0 berabere kalan iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve ikincilik yarışında yara aldı.
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