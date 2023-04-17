Manisa FK bırakmıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor, play-off mücadelesi veren Manisa FK'yi ağırladı. 15'te Manisa'da Tabla'nın, kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruş üst direkten döndü. 64'te Dadaşlar, Alican'la öne geçti. 80'de Burak Altıparmak, 83'te Burak Çoban ve 90+7'de penaltıdan Fernandes, Erzurum'u şoke etti. Ege ekibi 2 maç sonra kazanıp, play-off umutlarını sürdürürken, 3 maç sonra kaybeden Erzurumspor, büyük yara aldı.

HEDEF PLAY-OFF

Deplasmanda Erzurumspor'u yenen Manisa FK'de Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Erzurumspor FK galibiyetinin önemine vurgu yaptı. Başarılı teknik adam, "Play-off'a kalmak için mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

LİGDE KALACAĞIZ

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kutlu, maçları İstanbul'da oynadıkları için sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yaparken, "Önümüzdeki haftalarda bu işten sıyrılabileceğimize inanıyorum" dedi.