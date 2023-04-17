5 yıldızlı Gözgöz

Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Göztepe, zirve mücadelesindeki rakibi Eyüpspor'a şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Arda Turan ile ilk maçına çıkan rakibini 1-0 mağlup etti. 5'te Palmer'in ortasında kaleci Harun topu elinden sektirdi. Mamah'ın şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. 12'de Kvasina'nın pasında Mamah kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

53 PUANLA YARIŞTA

20'de gol geldi. Palmer'in serbest vuruşunda Atınç topu indirdi. Kvasina gelen topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0. 51'de Recep'in şutu az farklı dışarı gitti. 78'de Olivier Thill'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. Maçı 1-0 kazanan Göztepe yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, 5'te 5 yaptı. İzmir ekibi 53 puanla ilk iki yarışına ortak oldu. Son 6 maçında sadece 4 puan alabilen Eyüp ise 57 puanda kaldı.

ARDA TURAN YENİLGİYLE BAŞLADI

Eyüpspor'da Zafer Turan'ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan efsane futbolcu Arda Turan, teknik adamlık kariyerinin ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Göztepe deplasmanından takımın başında sahaya çıkan Turan, 36 yaşında hocalık kariyerine start verdi.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE

İzmir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadyumu'nda dün oynanan maçta taraftarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "İzmir'in spor çıtasını ve grafiğini birlikte yükselteceğiz" dedi.