Düello Göz-Göz'ün

Spor Toto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Göztepe, Ankara Keçiörengücü'ne de şans tanımadı. Deplasmanda oynadığı maçtan 3-2'lik zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde 5'de 5 yaptı. Puanını 51'e yükselten Göztepe, play-off potasına da adını yazdırmayı başardı.



MİHOJEVİC BİTİRDİ

Karşılaşmada Atınç ve Mamah'ın golleriyle öne geçen Göztepe, Melih ile Caner'in gollerine engel olamadı. 82'de sahneye çıkan Mihojevic, 3-2'lik zaferi getiren isim oldu. Bu sonuçla play-off potasına giren Göztepe, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. Üst üste 3. yenilgisini alan Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.



'Asla pes etmedik'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, galibiyet sonrası oyuncularını kutladı. Zor bir maç olduğunu vurgulayan Özkayımoğlu, "Son ana kadar pes etmedik. Oyuncularımı kutluyorum. Serimiz devam ettiği için mutluyuz. Performansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Galibiyet serisini Keçiören deplasmanında 5 maça çıkartan Göztepe, rakibini sezonun ilk yarısında oynanan maçta da devirmişti. Böylece ikili averajı da perçinledi.