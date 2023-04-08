Altınordu 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanamayan Süper Lig adaylarından Eyüpspor, kötü gidişata İzmir'de son verdi. Eyüpspor, alt sıralarda yer alan Altınordu'yu 2-1 yenerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. Konuk Eyüpspor 29'uncu dakikada Uğur'un penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. İstanbul temsilcisi 54'te Cenk'le farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 0-2. Altınordu, 77'nci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle umutlansa da kazanan konuk takım oldu. Eyüpspor bu sonuçla 57 puana yükselip ikinci sıraya yerleşti. Altınordu ise 26 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.



26'ncı dakikada Cenk Ahmet Kılıç, ceza sahası dışında şutunu çekti top Erdi'nin eline temas ederek kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi bekledi ve daha sonra izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.



29'uncu dakikada Uğur Demirok penaltı atışı gole çevirip takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.



45+9'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Emirhan, kaleye şutunu çekti ve top direğe çarpıp dışarı çıktı.



İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



54'üncü dakikada Eyüpspor ikinci golü buldu. Halil Akbunar, sol kenardan ceza sahasına girdi ve pasını Cenk Ahmet'e verdi. Cenk kaleyi görür görmez şutunu çekti, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2.



62'nci dakikada Altınordu farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Dereli'nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.



77'nci dakikada Altınordu'nun golü geldi. Soldan ceza alanına giren Emircan'ın yerden ortasında Metehan Mimaroğlu topu boş kaleye gönderdi: 1-2.



Karşılaşma Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.