Haberler TFF 1.Lig Altınordu 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Altınordu evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Eyüpspor rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 22:54
Altınordu 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanamayan Süper Lig adaylarından Eyüpspor, kötü gidişata İzmir'de son verdi. Eyüpspor, alt sıralarda yer alan Altınordu'yu 2-1 yenerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. Konuk Eyüpspor 29'uncu dakikada Uğur'un penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. İstanbul temsilcisi 54'te Cenk'le farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 0-2. Altınordu, 77'nci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle umutlansa da kazanan konuk takım oldu. Eyüpspor bu sonuçla 57 puana yükselip ikinci sıraya yerleşti. Altınordu ise 26 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.

26'ncı dakikada Cenk Ahmet Kılıç, ceza sahası dışında şutunu çekti top Erdi'nin eline temas ederek kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi bekledi ve daha sonra izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

29'uncu dakikada Uğur Demirok penaltı atışı gole çevirip takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

45+9'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Emirhan, kaleye şutunu çekti ve top direğe çarpıp dışarı çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada Eyüpspor ikinci golü buldu. Halil Akbunar, sol kenardan ceza sahasına girdi ve pasını Cenk Ahmet'e verdi. Cenk kaleyi görür görmez şutunu çekti, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

62'nci dakikada Altınordu farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Dereli'nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.

77'nci dakikada Altınordu'nun golü geldi. Soldan ceza alanına giren Emircan'ın yerden ortasında Metehan Mimaroğlu topu boş kaleye gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DİĞER
Ünlü oyuncu Sedef Şahin: Sanki eski yüzümü çöpe atmışım gibi davrandılar!
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinlediler
Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
ManU'da gözden düştü! Galatasaray
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakarya evinde kazandı!
Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Nisan)
Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Kayseri mesaisi devam etti! G.Saray'da Kayseri mesaisi devam etti! 22:50
Eyüpspor'dan İzmir'de kritik galibiyet! Eyüpspor'dan İzmir'de kritik galibiyet! 22:43
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:34
Fırtına İstanbul'da kaybetti! Fırtına İstanbul'da kaybetti! 22:31
Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale 22:15
Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! 22:13
Daha Eski
Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 21:59
Dybala attı Roma kazandı! Dybala attı Roma kazandı! 21:40
"Şampiyon olmak şart değil" "Şampiyon olmak şart değil" 21:40
M. City zirve takibini sürdürdü! M. City zirve takibini sürdürdü! 21:24
Millilerden Azerbaycan'da iyi prova! Millilerden Azerbaycan'da iyi prova! 21:15
İhsan Derelioğlu: Kazanma alışkanlığımızı kaybettik İhsan Derelioğlu: Kazanma alışkanlığımızı kaybettik 20:13