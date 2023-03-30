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Buldozer Rize

Mavi-yeşillilere galibiyeti getiren golleri Mithat Pala, Bolasie, Ogün Özçiçek ve John Mary attı. Konuk ekibin sayılarını ise Burak Altıparmak ve Adem kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Buldozer Rize

SporToto 1. Lig'de Çaykur Rizespor fırtınası esiyor. Ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı mavi-yeşilli takım 4-2'lik skorla kazandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mithat Pala, 73'te Bolasie, 88'de Ogün Özçiçek ve 90+8'de John Mary attı. Manisa'nın golleri 76'da Burak Altıparmak ve 89'da Adem Büyük'ten geldi. Rize'nin Bennur ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, ligde arka arkaya 5. galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi puanını 52 yaptı. Manisa FK ise 42 puanda kaldı. Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Mavi-yeşilliler şampiyonluk için oldukça iddialı bir durumda. Manisa FK ise G.Birliği'ni konuk edecek.

ABDULLAH'IN AYAĞI KIRILDI

Rize'nin hocası Bülent Korkmaz, "Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. dedi. Korkmaz, "Sakatlanıp çıkan kaleci Abdullah Yiğiter'in ayağı kırıldı. Sezonu kapattı. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Emre oynayabilir" BUGÜN: 17.00: Erzurum-Altay, diye konuştu.

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