Dadaş atamadı

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma savaşı veren Bodrumspor, düşmememe mücadelesi veren Erzurumspor'u konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, dengeleri değiştiren ev sahibi ekip Bodrumspor'un kırmızı kart görerek 10 kişi kalması oldu. Maçta ilk tehlikeli atak ise Bodrum ekibinden geldi. 29. dakikada yeşil-beyazlılarda Gökdeniz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 39. dakikada yaşanan ikili mücadelede Bodrumspor kaptanı Erkan, rakibine ayağını fazla kaldırınca direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 45+4. dakikada ise Alican, karşı karşıya pozisyonda zor olanı yapıp yumuşak vuruşunda Diogo, topu uzaklaştırdı ve ilk yarı golsüz bitti.

+7'DE BODRUM KAÇIRDI

İkinci yarıda 10 kişi kalan Bodrum karşısında ataklarını sıklaştıran mavi-beyazlılar, Shala ve Mustafa Akbaş'la net pozisyonlardan yararlanamadı. 90+7'de ise Bodrum'da savunma arkasına gönderilen topta Samet, kaleci Mehmet'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta golü bulamadı. Bodrum, 3 maç sonra puanla tanışırken, galibiyet hasreti 4'e çıktı. Erzurum da yenilmezlik serisini 3'e taşıdı.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3 maçlık yenilgi sonrasında 1 puanın iyi olduğunu söyledi. Erzurum hocası Hakan Kutlu ise ligde malma yolunda önemli bir beraberlik aldıklarını belirtti.