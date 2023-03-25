Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile gol düellosuna sahne olan maçta 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 15:38
Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Keçiörengücü, derbi mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Zorlu maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 24'te Mete Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 36'da Uğur Akdemir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi takım, rakibine 45+2'de Ivan Ikic'in kendi kalesine attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Keçiörengücü oldu. 57'de Malaly Dembele'nin golüyle 2-1 öne geçen ev sahibi takım, 80'de Rahman Buğra Çağıran'ın golüne engel olamadı ve Ankara'da puanlar paylaşıldı: 2-2.

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