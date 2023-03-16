Göztepe ile Altay arasında oynanan olayların çıktığı derbiye ilişkin 1'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davada, işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, "Fişek sadece bana değil, aileme ve arkadaşlarıma da atıldı. 46 gün hastanede kaldım. Her sabah pansuman acılarıyla uyandım. İşe hala gidemiyorum. Ağabeyim de benimle vakit geçirdiği için o da işsiz kaldı. Sosyal hayatım bitti" dedi. Çakır ayrıca "Maça 6-7 kişilik grubumuz ve onların çocuklarıyla gittik. Bu yüzden de aile tribününe girdik. Çok sayıda operasyon geçirdim. Hala elimi kurtarmak için uğraşıyorum. Mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.