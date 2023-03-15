Ngalina fırtına gibi

Göztepe'nın yeni transferi Ngalina etkisini göstermeye başladı. Kongolu hücumcu son iki maçta gollerini atarak teknik ekibin gözüne girdi. 1 de asisti bulunan Ngalina, 3 gole katkı verdi. 22 yaşındaki oyuncuyla birlikte gelen Loue, Hikmet ve Traore ise oldukça etkisiz kaldı.
Göztepe'nın yeni transferi Ngalina etkisini göstermeye başladı. Kongolu hücumcu son iki maçta gollerini atarak teknik ekibin gözüne girdi. 1 de asisti bulunan Ngalina, 3 gole katkı verdi. 22 yaşındaki oyuncuyla birlikte gelen Loue, Hikmet ve Traore ise oldukça etkisiz kaldı.