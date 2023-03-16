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Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta cuma günü oynanacak Altınordu - Tuzlaspor mücadelesiyle başlayacak. İşte 1. Lig'de haftanın programı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:50
Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı cuma, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Hafta Sakaryaspor - Bodrumspor müsabakasıyla tamamlanacak. Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 27. haftanın programı şöyle:

Cuma
20.00 Altınordu - Tuzlaspor

18 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Altay
19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor

19 Mart Pazar
13.30 Manisa FK - Eyüpspor
16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Pendikspor - Denizlispor
20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor

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