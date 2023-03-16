Haberler TFF 1.Lig Yalçın Koşukavak : İddiamızı koruyacağız

Yalçın Koşukavak : İddiamızı koruyacağız

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak bu hafta oynayacakları Eyüp maçını kazanıp yükselişi devam ettirmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Yalçın Koşukavak : İddiamızı koruyacağız

Tecrübeli çalıştırıcı "Play off mücadelemizi sürdürmek için kazanmamız gereken bir maç. İyi bir hava yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımız da kendine güveniyor" ifadesini kullandı. Usta hoca ayrıca taraftarlara da destek çağrısında bulundu.

MANİSA FK MESAİDE

1. Lig'de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışan siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Manisa FK, bugün Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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