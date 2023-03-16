Yalçın Koşukavak : İddiamızı koruyacağız

Tecrübeli çalıştırıcı "Play off mücadelemizi sürdürmek için kazanmamız gereken bir maç. İyi bir hava yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımız da kendine güveniyor" ifadesini kullandı. Usta hoca ayrıca taraftarlara da destek çağrısında bulundu.

MANİSA FK MESAİDE

1. Lig'de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışan siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Manisa FK, bugün Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.