PFDK’dan, Bursaspor’un cezasına indirim

TAHKİM Kurulu, PFDK'nin Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Amed Sportif maçındaki taraftar ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylemden dolayı verilen 8 maç seyircisiz oynama cezası, eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından 6 maç olarak düzeltildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç verilen ceza ise onandı.
TAHKİM Kurulu, PFDK'nin Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Amed Sportif maçındaki taraftar ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylemden dolayı verilen 8 maç seyircisiz oynama cezası, eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından 6 maç olarak düzeltildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç verilen ceza ise onandı.