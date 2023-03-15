Haberler TFF 1.Lig PFDK’dan, Bursaspor’un cezasına indirim

PFDK’dan, Bursaspor’un cezasına indirim

TAHKİM Kurulu, PFDK'nin Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Amed Sportif maçındaki taraftar ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylemden dolayı verilen 8 maç seyircisiz oynama cezası, eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından 6 maç olarak düzeltildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç verilen ceza ise onandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
PFDK’dan, Bursaspor’un cezasına indirim
TAHKİM Kurulu, PFDK'nin Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Amed Sportif maçındaki taraftar ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylemden dolayı verilen 8 maç seyircisiz oynama cezası, eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından 6 maç olarak düzeltildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç verilen ceza ise onandı.
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