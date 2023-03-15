PFDK ceza yağdırdı

Sakaryaspor-Samsunspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı. Sakaryaspor 2 maç sahasında seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yeşil-siyahlı ekibin kırmızı kartla oyun dışında kalan futbolcusu Ümit Kurt'a 2 maç, Samsunspor'da kırmızı kart gören Zeki Yavru'ya 3 maç ve Yusuf Abdioğlu'na 2 maç ceza verildiği açıklandı.
Sakaryaspor-Samsunspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı. Sakaryaspor 2 maç sahasında seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yeşil-siyahlı ekibin kırmızı kartla oyun dışında kalan futbolcusu Ümit Kurt'a 2 maç, Samsunspor'da kırmızı kart gören Zeki Yavru'ya 3 maç ve Yusuf Abdioğlu'na 2 maç ceza verildiği açıklandı.