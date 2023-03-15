Altay çok mutlu

Eyüpspor'u 1-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren Altay, kara bulutları dağıttı. İzmir ekibinin düşme hattıyla arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Çok ihtiyaç duydukları bir galibiyet olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Tuna Üzümcü, "Bu zafer bundan sonraki süreçte daha iyi puanlar, daha iyi mücadele ve daha iyi futbol getirecek" dedi.
Eyüpspor'u 1-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren Altay, kara bulutları dağıttı. İzmir ekibinin düşme hattıyla arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Çok ihtiyaç duydukları bir galibiyet olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Tuna Üzümcü, "Bu zafer bundan sonraki süreçte daha iyi puanlar, daha iyi mücadele ve daha iyi futbol getirecek" dedi.