İstikrar abidesi

SPOR Toto 1. Lig'de Samsunspor fırtınası hız kesmeden sürüyor... Son olarak Bandırmaspor'u deviren kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Takımının gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, önemli bir istikrar yakaladıklarının altını çizdi. Her maça final gibi hazırlandıklarını vurgulayan Eroğlu, "Gücümüzü sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Amacımız bundan sonraki süreçte sezon sonuna kadar bu istikrarı devam ettirmek. Rekor olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu formumuzu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.