Samsunspor mor formadan elde edilen gelirin yüzde 10’unu kadın derneklerine bağışlıyor

Yılport Samsunspor, 25 Kasım 2022 tarihinde 'Dünyanın En Ağır Forması' kampanyası kapsamında hazırladığı mor formadan 10 bin adet satış gerçekleştirdi. Bu satışlardan elde edilen 2 milyon 407 bin 265,21 TL gelirin yüzde 10'u kadın derneklerine bağışlanacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve karşı çıkmak amacıyla tasarlanan ve "Dünyanın en ağır forması" sloganıyla duyurduğu üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan formalardan 2 milyon 407 bin 265,21 TL gelir elde etti.

Devam eden kampanya ile ilgili açıklama yapan Garip – Zeycan Yıldırım Vakfı Kıdemli Direktörü Zeycan Yıldırım, kadınların güçlendirilmesine yönelik 362 bin 700 TL bağışta bulunduklarını belirterek, "Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin de sahibi olan Yıldırım Grup'un bağışlarıyla kurulan Garip - Zeycan Yıldırım Vakfı'nın (GZVY) Kıdemli Direktörü olarak Mor Forma'dan aldığım ilhamla, vakfımızın resmi çalışma alanları arasına cinsiyet eşitliğini de eklemiştim. Futbol kulüplerinin sosyal sorumluluk anlamında eksik kalabileceği alanları doldurarak, Samsunspor'un ötesinde kadınlar için daha çok şey yapmak istedik. Bu sebeple geçtiğimiz yıl kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere toplamda 362 bin 700 TL bağışta bulunduk. Bağışlarımızla Türkiye çapında 450 kadına ulaştık" dedi.

Şiddet riski altındaki kadınlara öz savunma dersleri verdiklerini dile getiren Zeycan Yıldırım, "GZYV'nin desteklediği kadını güçlendirmeye yönelik projeler arasında sadece öz savunma dersleri bulunmuyor. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ve UNFPA gibi kadın dayanışma örgütlerinin desteklenmesi, sığınma evlerinde ve dayanışma merkezlerinde kadınlara yardımcı olmak için tam zamanlı psikologlar istihdam edilmesi, deprem bölgelerinde ve kadın sığınma evlerinde yaşayan kadınlara çeşitli yardımlar ve destekler verilmesini de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Mor formanın Samsunspor'un gurur duyduğu projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Mor Forma, Samsunspor'un gurur duyduğu projelerinden biri ve sporda kadına karşı şiddete dikkat çeken ilk örneklerden biri oldu. Kadına karşı şiddetle mücadele için bir farkındalık yarattık. Bu farkındalık, bizi de sadece bir futbol kulübü olmanın ötesine taşıdı, toplumumuzun gelişimi için aktif çalışan bir kuruma dönüştürdü. Amacımız, sporun sahanın ötesinde ulaşan erişim gücünü kullanmaktı, başka takımlara da ilham vererek bu gücü en doğru şekilde kullandığımıza inanıyorum. Forma satışlarımız umduğumuz kadar yüksek olmasa da projemizin gerçek gücü, elde edilen gelirlerin ötesine geçmiştir. Erkek egemen bir alanda farkındalık oluşturduğumuza ve diğer kuruluşları da kadınlar için cesurca hareket etmeye teşvik ettiğimize inanıyoruz. Mor formadan şuana kadar 10 bin adet satış gerçekleştirdi. Devam eden bu projeden şuana kadar elde edilen 2 milyon 407 bin 265,21 TL gelirin yüzde 10'u kadın derneklerine bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

Zeycan Yıldırım ayrıca deprem bölgelerine de destek sağlayacaklarını söyleyerek, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından, Samsunspor olarak biz de bu projemizi yeniden ele aldık. Deprem bölgelerinde zarar gören kadınlara yardım eli uzatabilmek için, hayatlarında adım atmak zorunda kaldıkları yeni dönemde onlara finansal özgürlük sunabilmek için, mesleki eğitimler sunmak istiyoruz" dedi.