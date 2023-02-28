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Helal olsun size

Göztepe ile Karşıyaka, depremzedeler için 81 bin 316 bilet satıp 1981 yılındaki dünya rekorunu geride bıraktı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Helal olsun size
İzmir'in iki köklü camiası Göztepe ile Karşıyaka, depremzedeler için tek yürek oldu. Futbolda 7 yıldır hiç karşılaşmayan iki takım arasında derbi oynanacakmış gibi satılan biletlere yoğun ilgi gösterildi. Geliri deprem bölgesine aktarılan organizasyona onbinler destek verdi. 17 Şubat'ta ortak açıklamayla tanesi 50 TL'den satışa sunduğu biletlerden tam 81 bin 316 adet satıldı. Bu bilet sayısı iki takım arasında 16 Mayıs 1981'de oynanan 80 bin kişilik tarihi derbideki taraftar sayısını bile geride bıraktı. 4 milyon 65 bin 800 TL gelir elde edilen kampanyayla 42 yıllık rekor da kırılmış oldu.
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