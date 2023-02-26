Denizli’de Erdal şoku

Denizlispor’da sakatlık şoku yaşandı. Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek için Efeler 09 Spor’la hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlılarda Erdal Akdari, sol ayağına darbe aldı.
Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek için Efeler 09 Spor'la hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlılarda Erdal Akdari, sol ayağına darbe aldı. 29 yaşındaki defans oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Kontrollerde Erdal'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.