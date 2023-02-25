Haberler TFF 1.Lig Altınordu’ya müjdeli haber

Altınordu’ya müjdeli haber

Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. İzmir temsilcisinde daha önce sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edilen santrfor Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan orta saha Kürşad Sürmeli ve sol ayak bileği yaralaması olan orta saha oyuncusu Sami Satılmış iyileşti. Üç oyuncunun da takımla antmanlara başladığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Altınordu’ya müjdeli haber
Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. İzmir temsilcisinde daha önce sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edilen santrfor Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan orta saha Kürşad Sürmeli ve sol ayak bileği yaralaması olan orta saha oyuncusu Sami Satılmış iyileşti. Üç oyuncunun da takımla antmanlara başladığı bildirildi.
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