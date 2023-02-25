Altınordu’ya müjdeli haber

Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. İzmir temsilcisinde daha önce sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edilen santrfor Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan orta saha Kürşad Sürmeli ve sol ayak bileği yaralaması olan orta saha oyuncusu Sami Satılmış iyileşti. Üç oyuncunun da takımla antmanlara başladığı bildirildi.
Altınordu'yasakat oyuncularından müjdeli haber geldi. İzmir temsilcisinde daha önce sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edilen santrfor Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan orta saha Kürşad Sürmeli ve sol ayak bileği yaralaması olan orta saha oyuncusu Sami Satılmış iyileşti. Üç oyuncunun da takımla antmanlara başladığı bildirildi.