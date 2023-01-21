Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 31. dakikada Uğur Akdemir, 34. dakikada Gabriel Torje, 42. dakikada Mete Kaan Demir, 72. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Barış Alıcı'dan geldi. Konuk ekip Boluspor'un tek golünü 87. dakikada Safa Kınalı kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 18:21
Gençlerbirliği 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.

Başkent ekibine galibiyeti getiren goller 31. dakikada Uğur Akdemir, 34. dakikada Gabriel Torje, 42. dakikada Mete Kaan Demir, 72. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Barış Alıcı'dan geldi. Konuk ekip Boluspor'un tek golünü 87. dakikada Safa Kınalı kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ 17 MAÇ SONRA KAZANDI!
Boluspor'u farklı yenen Gençlerbirliği ligde 17 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Ligde uzun bir aradan sonra galibiyete uzanan Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltti. Boluspor ise 33 puanda kaldı.

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