Bandırma tam gaz

Bandırma Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin 2. yarısına hazır olduklarını belirterek, "Özellikle ilk devrede kazandığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Usta hoca "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi hazırlandığık. Bir sorunumuz yok, hazırız. Artık hedefe odaklandık, hem takım olarak, hem kulüp olarak hem de camia olarak yolumuz belirlendi" diye konuştu.

Bakkal, taraftara da seslenerek "İyi bir takımla çalışıyorum. Yani kazandıkça isteyen, hedefi yakaladıkça coşan bir takım var. Yeni transferlerle güçlendik, iyi transferlerimiz var, onları da Tuzlaspor karşısında kullanacağız. Tabii destek de çok önemli. Şimdiye kadar bireysel olarak çok destek aldık ama tribünlerin dolması bizim için çok ayrı bir avantaj" dedi.