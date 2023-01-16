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Manisa FK Junior Fernandes'i transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes’i renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 18:09
Manisa FK Junior Fernandes'i transfer etti!

Manisa Futbol Kulübü, Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğu için mutluluğunu dile getiren Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Hedefimiz Süper Lig olacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Şilili deneyimli hücum oyuncusu Junior Fernandes ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Junior Fernandes kimdir?

Manisa FK'nın yeni transferi Junior Fernandes, 10 Nisan 1988 yılında Şili'de dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan 34 yaşındaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda Bayern Leverkusen'e transfer oldu. Dinamo Zagreb'de de forma giyen Fernandes, Türkiye'de 4 sezon Alanyaspor, 1 sezon da Medipol Başakşehir forması giydi. Deneyimli oyuncu Dinamo Zagreb ile 4 Hırvatistan şampiyonluğu ve 2 Hırvatistan Kupası kazandı. 20 kez Şili Milli Takımı forması giyen Fernandes kariyerinde 16 Şampiyonlar Ligi ön eleme, 12 Şampiyonlar Ligi ve 15 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

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