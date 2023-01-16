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Adana nihayet

Turuncu-beyazlılar, Tuzlaspor’u Iseka’nın tek golüyle geçerek 4 hafta sonra galibiyete uzandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Adana nihayet

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Tuzlaspor ile Adanaspor'un mücadelesinde kazanan turuncu-beyazlılar oldu. İstanbul'daki karşılaşmada 27. dakikada sahneye çıkan Leya Iseka, Adanaspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Ligde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen turuncu-beyazlılar, 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu. Toros Kaplanları, rakibini geride bırakarak 21 puana yükseldi. Geçen hafta Altay galibiyetiyle nefes alan Tuzlaspor ise 19 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinden uzaklaşamadı.

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