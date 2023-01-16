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Bodrum coştu

Yeşil beyazlılar, Yeni Malatya'yı üç golle geçti. Kenan, Koray ve Gökdeniz'le gülen Bodrumspor, zirve takibini sürdürdü Tek sayısı Yakup'tan gelen Yeni Malatyaspor ise ateş hattından kaçamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Bodrum coştu

Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bodrumspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu. Yeşilbeyazlılar, deplasmanda üç golle zafere uzandı. 31'de Kenan Özer'le öne geçen Bodrumspor, 45'te Yakup Alkan'ın penaltısına engel olamadı. Devre 1-1'lik eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda kilidi açan isim 71'de Koray Kılınç oldu ve Bodrumspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.


GÖKDENİZ BİTİRDİ
Maçın son anlarında Yeni Malatyaspor, beraberlik için rakip kaleye yüklenirken, Bodrumspor kontra atak şansları buldu. 90+10'da yeni transfer Gökdeniz kaleciyi geçemedi. Kornerde yeniden topla buluşan Gökdeniz'in dar alandan çektiği şut bu kez ağlarla buluştu: 3-1. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan yeşil-beyazlılar, 35 puanla lider Eyüpspor'u takibini devam ettirdi.

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