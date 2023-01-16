Bodrum coştu

Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bodrumspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu. Yeşilbeyazlılar, deplasmanda üç golle zafere uzandı. 31'de Kenan Özer'le öne geçen Bodrumspor, 45'te Yakup Alkan'ın penaltısına engel olamadı. Devre 1-1'lik eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda kilidi açan isim 71'de Koray Kılınç oldu ve Bodrumspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.



GÖKDENİZ BİTİRDİ

Maçın son anlarında Yeni Malatyaspor, beraberlik için rakip kaleye yüklenirken, Bodrumspor kontra atak şansları buldu. 90+10'da yeni transfer Gökdeniz kaleciyi geçemedi. Kornerde yeniden topla buluşan Gökdeniz'in dar alandan çektiği şut bu kez ağlarla buluştu: 3-1. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan yeşil-beyazlılar, 35 puanla lider Eyüpspor'u takibini devam ettirdi.