Pendikspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor sürpriz bir transfere imza attı. Pendikspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medyasından resmi açıklama geldi.
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Pendikspor'umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan! @CglynOgulcan— Pendikspor (@PendiksporK) January 15, 2023
Pendikspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Oğulcan Çağlayan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz. 💪🏼#HayallerimizVar pic.twitter.com/HuI6pnNk83