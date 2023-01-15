Pendikspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor sürpriz bir transfere imza attı. Pendikspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medyasından resmi açıklama geldi.

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