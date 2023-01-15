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Pendikspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendispor'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Pendikspor son olarak kadrosuna Galatasaray'dan 26 yaşındaki santrafor oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:25
Pendikspor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor sürpriz bir transfere imza attı. Pendikspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medyasından resmi açıklama geldi.

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