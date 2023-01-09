Haberler TFF 1.Lig Özmert yakın

Özmert yakın

Göztepe, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katıyor. Antalya forması giyen 37 yaşındaki maestro ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Hakan Özmert'in İzmir ekibine yakın olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Özmert yakın

İkinci yarıda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. ABD'nin Colarado Springs takımından forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, bu kez orta saha için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Hakan Özmert'le görüşmeler başladı. 37 yaşındaki oyuncuyla kurulan ilk temasın olumlu olduğu öğrenildi. Göztepe'ye sıcak bakan Hakan'ın transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.


EN CAZİP TEKLİF GÖZTEPE'DEN
Ligin ikinci yarısında Göztepe forması giymesi beklenen deneyimli orta saha, kariyerinde Sakaryaspor, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi. Hakan bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabakayla çıktı. Öte yandan Antalyaspor'dan ayrılacak tecrübeli oyuncunun peşinde Manisa FK'nin de olduğu fakat elini çabuk tutan ve teklifi daha iyi olan Göztepe'nin bu transferde öne geçtiği bildirildi.

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