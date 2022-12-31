Spor Toto 1. Lig'de 11 takım teknik direktörünü değiştirdi!

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısında takımların büyük bölümü teknik direktör değişikliğine gitti. İlk devre heyecanının 19. hafta maçlarıyla tamamlandığı ligde mücadele eden 19 takımdan 11'i bu dönemde teknik direktör değişikliği yaptı.

Adanaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Altaş Denizlispor, Beyçimento Bandırmaspor ve Altınordu'nun ardından Ankara Keçiörengücü de teknik heyeti değiştirdi.

Böylece 19 ekipten 11'inin teknik direktörünü değiştirmeyi tercih ettiği ligde, bu takımlardan Adanaspor, Gençlerbirliği, Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor birden fazla kez teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

İlk teknik direktör değişikliğinin Tuzlaspor'da yaşandığı ligde Cenk Laleci'nin yerine Eren Şafak'la anlaşıldı. Ligde 5. haftanın ardından Adanaspor'da Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, Göztepe'de Turgay Altay ve Yılport Samsunspor'da Bayram Bektaş, 7. haftada Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan, 8. haftada Sakaryaspor'da İlker Püren, 10. haftada Altaş Denizlispor'da Mesut Bakkal, 12. haftada Beyçimento Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, 17. haftada Altınordu'da Ufuk Kahraman ve 19. hafta öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde Taner Taşkın dönemi sona erdi.

TEKNİK DİREKTÖRLERİNİ DEĞİŞTİRMEYENLER

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon henüz teknik direktör değişikliğine gitmeyen 8 takımdan 6'sı yoluna geçen sezonu bitirdiği teknik direktörüyle devam ediyor.

Altay'da Sinan Kaloğlu, Bodrumspor'da İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilazer, Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ve Pendikspor'da Osman Özköylü, geçen sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor.

Dyorex Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Manisa FK'de Levent Eriş de sezon başından beri takımlarının başında bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Son olarak Yeni Malatyaspor'un Hasan Özer ile yollarını ayırdığı Spor Toto 1. Lig'de geçici isimler dahil bu sezon görev yapan teknik direktörler şunlar:

Adanaspor: Mustafa Kaplan (5), Önder Karaveli (7), Eyüp Arın (5), Kemal Kılıç (1)

Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal (10), Mustafa Ali Gözlükaya (1), Giray Bulak (7)

Altay: Sinan Kaloğlu (18)

Altınordu: Ufuk Kahraman (16), Cüneyt Yis (1), Gökhan Ünal (1)

Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın (17), Ahmet Cingöz (1)

Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel (11), İsmail Yalçın (1), Mesut Bakkal (6)

Bodrumspor: İsmet Taşdemir (18)

Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz (18)

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar (18)

Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer (18)

Eyüpspor: İbrahim Üzülmez (18)

Gençlerbirliği: Metin Diyadin (5), Medet Coşkun (3), Taşkın Aksoy (4) Mustafa Dalcı (6)

Göztepe: Turgay Altay (5), Sadık Ahmet Balcı (1), Ekrem Dağ (12)

Manisa FK: Levent Eriş (18)

Pendikspor: Osman Özköylü (18)

Sakaryaspor: İlker Püren (8), Serkan Özbalta (10)

Tuzlaspor: Cenk Laleci (2), Eren Şafak (6) Suat Kaya (1), Barış Yılmazer (9)

Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan (7), Hasan Özer (11)

Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş (5), Emre Bayraktar (1), Hüseyin Eroğlu (12)