Haberler TFF 1.Lig Göztepe Emir Ortakaya'nın yokluğunda Bodrumspor'u ağırlayacak

Göztepe Emir Ortakaya'nın yokluğunda Bodrumspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de Göztepe, ilk yarının son maçında Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'de Emir Ortakaya, maçta forma giyemeyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 10:01
Göztepe Emir Ortakaya'nın yokluğunda Bodrumspor'u ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı mücadelesi Pazartesi günü İzmir'deki Göztepe-Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemeyecek. Çıkan olaylar nedeniyle hükmen mağlup ilan edildiği Altay maçı hariç son 3 iç saha maçını kayıpsız geçen Göztepe, haftaya 24 puanla 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Emir Ortakaya Pazartesi günü forma giyemeyecek.

Kalesini gole kapattığı son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bodrumspor, 29 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında...
Oryantal Tanyeli'nin son halini kimse tanıyamıyor! 99 kiloyla mide ameliyatı olmuştu maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu görenler: "Yakışmış"
Jesus'u eleştirdi! "Kenarda değil sahada olması gerekir"
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Horoz durmuyor
Tuzla evinde Altay’a patladı
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nihat Kahveci'den F.Bahçe ve Jorge Jesus sözleri! "En kötüsü..." Nihat Kahveci'den F.Bahçe ve Jorge Jesus sözleri! "En kötüsü..." 10:18
Aydınus yorumladı! Penaltı var mı? Aydınus yorumladı! Penaltı var mı? 10:12
Göztepe Emir'siz Bodrumspor'u konuk edecek Göztepe Emir'siz Bodrumspor'u konuk edecek 10:01
Yusuf Yazıcı transferi tamam! İşte yeni takımı Yusuf Yazıcı transferi tamam! İşte yeni takımı 09:57
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:27
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:12
Daha Eski
G.Saray'a mesaj gönderdi! "Daha güçlü dönmek istiyorum" G.Saray'a mesaj gönderdi! "Daha güçlü dönmek istiyorum" 09:07
"Mert Hakan'dan şikayetçiyim" "Mert Hakan'dan şikayetçiyim" 09:04
Şenol Güneş'ten oyuncularına ikaz! "Öncelikle..." Şenol Güneş'ten oyuncularına ikaz! "Öncelikle..." 09:01
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 08:09
Jesus'u eleştirdi! "Kenarda değil sahada olması gerekir" Jesus'u eleştirdi! "Kenarda değil sahada olması gerekir" 07:44
Pendikspor evinde tekledi Pendikspor evinde tekledi 00:32