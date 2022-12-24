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Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor sahasında Altay'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 16:05
Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2 kazandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Bilal Başacıkoğlu, James Adeniyi Segun (2) ve Abdoulaye Yahaya kaydetti. İzmir temsilcisinin golleri ise Ceyhun Gülselam ve Marco Paixao'dan (p) geldi.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor 4 maç aradan sonra kazanarak 19 puana yükseldi. Altay ise üst üste 2. kez mağlup oldu ve 21 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Tuzlaspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Altay ise deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.

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