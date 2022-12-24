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Denizlispor 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından şartları yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası alan Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:43
Denizlispor 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Altay ve Adanaspor maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda umutlanan ancak TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından şartları yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezasıyla sarsılan Altaş Denizlispor evinde önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek moral buldu. Yeşil-siyahlılar 24'üncü dakikada Ömer'in golüyle öne geçti: 1-0. Hakan 36'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Denizlispor 2-0 galip tamamladı. Takımının ilk golüne imza atan Ömer bu kez 61'de sahneye çıktı, skor 3-0 oldu. Denizlispor bu galibiyetle 3'te 3 yaparak devre arasına umutlu girdi.

24'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emer ortasını yaptı. Yeni Malatyaspor savunmasından seken topa Ömer vurdu: 1-0.

36'ncı dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Hakan kalesini terk eden kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. İlk yarıyı Denizlispor 2 farklı üstünlükle tamamladı.

61'inci dakikada Denizlispor farkı üçe çıkardı. Mustafa'nın pasında topa hareketlenen Ömer savunmayı aşarak ceza alanına girdi. Ömer kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

82'nci dakikada Turac'ın pasında topa Mustafa dokundu. Ancak top savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı, 3 puan Denizlispor'un oldu.

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