Denizlispor 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

24'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emer ortasını yaptı. Yeni Malatyaspor savunmasından seken topa Ömer vurdu: 1-0.
36'ncı dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Hakan kalesini terk eden kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. İlk yarıyı Denizlispor 2 farklı üstünlükle tamamladı.
61'inci dakikada Denizlispor farkı üçe çıkardı. Mustafa'nın pasında topa hareketlenen Ömer savunmayı aşarak ceza alanına girdi. Ömer kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
82'nci dakikada Turac'ın pasında topa Mustafa dokundu. Ancak top savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı, 3 puan Denizlispor'un oldu.
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