Haberler TFF 1.Lig Göztepe'de Ajdin Hasic kararı verildi!

Göztepe'de Ajdin Hasic kararı verildi!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de, Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Ajdin Hasic'le ilgili karar verildi. Ligin ikinci yarısına play-off hedefiyle girmeyi planlayan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz'de Boşnak futbolcuyla yolların ayrılacağı ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:36
Göztepe'de Ajdin Hasic kararı verildi!

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü seyircisiz oynanacak maçta evinde Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de biletler kesilmeye başlandı. Bodrumspor'u yenerek ikinci yarıya play-off hedefiyle girmeyi planlayan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz'de Boşnak Ajdin Hasic'le yolların ayrılacağı ifade edildi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı.

Göztepe'ye uyum sağlamakta zorlanan ve sakatlıklar da yaşayan Hasic'le devre arasında vedalaşılacağı vurgulandı. Göztepe'de sadece 6 maça çıkan genç futbolcu, 5-0 kazanılan Denizlispor maçında 1 gol atabildi. Toplam 147 dakika görev alabilen Hasic, sadece 1 kez sahaya 11'de çıktı. İkinci yarı öncesi iyi takviyeler gerçekleştirmesi beklenen Göztepe'nin Hasic'in yanı sıra birkaç oyuncuyla da yolları ayıracağı öğrenildi.

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