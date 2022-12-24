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Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:00
Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Pendikspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19. hafta maçında Pendikspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Manisa FK maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Pendikspor - Manisa FK | CANLI İZLE

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