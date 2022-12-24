Pendikspor 0-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağrı Giritoğlu, ceza sahasına girerek pasını Gakpa'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Burak topu oyun alanına çeldi.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Kappel, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı pasta Rogerio'nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.
43. dakikada ceza sahası içinde Erdem Özgenç'in pasında Rogerio son çizgiye inerek kale önüne yerden ortasında Kappel yatarak topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Erdem'in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.
70. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortasında altıpas üzerinde Görkem'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
75. dakikada Gökcan ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Birkan soluna yatarak topu oyun alanına çeldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Erdem'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
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