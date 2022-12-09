Haberler TFF 1.Lig Aktüel Haberler (09.12.2022)

Aktüel Haberler (09.12.2022)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak. Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Son dönemde çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, üst üste 5. galibiyetini kazanmak için mücadele edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Aktüel Haberler (09.12.2022)

ANADOLU EFES 5'TE 5 PEŞİNDE

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak. Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Son dönemde çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, üst üste 5. galibiyetini kazanmak için mücadele edecek.

JABBAR'I YAKALADI

NBA'de Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'i 126-113 yendi. 35 sayı atan Antetokounmpo, Kareem Abdul- Jabbar'ın ardından Bucks tarihinde üst üste 8 maçta 30 sayıyı aşan ikinci isim oldu.

REAL Madrid, Brezilya'nın yeni yıldızı Endrick'i renklerine bağlıyor. 72 milyon euro ödenecek Palmeiras'ın 16 yaşındaki forveti, 2024'te İspanyol ekibine katılacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası başlıyor. 19.00'da Manisa BŞB ile Darüşşafaka'nın karşılaşacağı mücadele, beIN Haber'den yayınlanacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün 3 maç var. Günün programı: 13.00: Halkbank-Cizre Belediye, 14.30: Tokat Plevne-Türşad, 15.00: G.Saray-Altekma.
TFF 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'da Fatih Çardak'ın ayrıldığı teknik direktörlük görevine Süleyman Varlık getirildi. 40 yaşındaki genç teknik adam, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
DÜŞME hattında kalan Altınordu'da Ahmet İlhan'ın çabaları yeterli olmadı. Son 6 maçtaki 3 golün 2'sinin altında imzası olan tecrübeli oyuncu, toplamda ise 9 gol attı. Altınordu'nun takım halinde 14 golü var.
ALT sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Malatya, Samsunspor'u gözüne kestirdi. Kötü gidişi bitirmek istediklerini belirten Teknik Direktör Hasan Özer, "Hazırlıkları tamamladık, kazanmak istiyoruz" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Adıyaman FK'de istifa eden Teknik Direktör Erol Kapusuz'un yerine gelen isim oldu. Yönetim, Süleyman Bilgin'le anlaşma sağladı. 44 yaşındaki hoca, geçen sezon da bu göreve gelmişti.

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