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Ozan travmayı atlattı

Olaylı Göztepe maçında başından yaralanan Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç idmanlara başladı. Başında 4 santimetre yara açılan ve bir gün hastanede yatan Ozan'ın travmayı da atlattığı bildirildi. Bolu karşısında olmayan Ozan'ın Denizli maçında oynaması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Ozan travmayı atlattı

Olaylı Göztepe maçında başından yaralanan Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç idmanlara başladı. Başında 4 santimetre yara açılan ve bir gün hastanede yatan Ozan'ın travmayı da atlattığı bildirildi. Bolu karşısında olmayan Ozan'ın Denizli maçında oynaması bekleniyor.

GÖZTEPE'DE EMİR PARLADI

Göztepe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, bu sezon müthiş bir istikrar yakaladı. F.Bahçe'den kiralanan 18 yaşındaki oyuncu 14 maçın hepsinde sahaya 11'de çıktı. 90'ar dakika sahada kaldı. Kupada da 1 maçta oynayan genç stoper, İzmir ekibinde tecrübe kazanmış oldu.

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