İkisi de hükmen!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. TFF yönetimi, federasyonun İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı.

PUAN DA SİLİNEBİLİR

İki takım ayrıca PFDK'ya sevk edildi. Puanların düşürülüp düşürülmeyeceğiyle ilgili kararı Disiplin Kurulu verecek. Yaşanan dehşet görüntüleriyle dünyada bile gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

OLAYLI MAÇTA NE OLMUŞTU?

Göztepe - Altay maçında Altay tribünlerinden atılan bir işaret fişeği Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etmişti. Bu olay nedeniyle maç durmuş, saha içine iki ambulans girmişti. Yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik etmişti. Maç da hakem Emre Kırgın tarafından tatil edilmişti. Olayda ağır yaralanan taraftar Mehmet Çakır 5 gün yoğun bakımda kalmış, kaleci Ozan da 1 gün hastanede yatmıştı. Olayların ardından yakalanan 20 kişi tutuklandı.

OZAN TRAMVAYI ATLATTI

Olaylı Göztepe maçında başından yaralanan Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç idmanlara başladı. Başında 4 santimetre yara açılan ve bir gün hastanede yatan Ozan'ın travmayı da atlattığı bildirildi. Bolu karşısında olmayan Ozan'ın Denizli maçında oynaması bekleniyor.