Haberler TFF 1.Lig İkisi de hükmen!

İkisi de hükmen!

Spor Toto 1. Lig’de 27 Kasım’da çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve 20 kişinin tutuklandığı maçla ilgili toplanan TFF, Göztepe ve Altay’ı hükmen mağlup ilan etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
İkisi de hükmen!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay maçının ardından iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. TFF yönetimi, federasyonun İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı.

PUAN DA SİLİNEBİLİR

İki takım ayrıca PFDK'ya sevk edildi. Puanların düşürülüp düşürülmeyeceğiyle ilgili kararı Disiplin Kurulu verecek. Yaşanan dehşet görüntüleriyle dünyada bile gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

OLAYLI MAÇTA NE OLMUŞTU?

Göztepe - Altay maçında Altay tribünlerinden atılan bir işaret fişeği Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etmişti. Bu olay nedeniyle maç durmuş, saha içine iki ambulans girmişti. Yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik etmişti. Maç da hakem Emre Kırgın tarafından tatil edilmişti. Olayda ağır yaralanan taraftar Mehmet Çakır 5 gün yoğun bakımda kalmış, kaleci Ozan da 1 gün hastanede yatmıştı. Olayların ardından yakalanan 20 kişi tutuklandı.

OZAN TRAMVAYI ATLATTI

Olaylı Göztepe maçında başından yaralanan Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç idmanlara başladı. Başında 4 santimetre yara açılan ve bir gün hastanede yatan Ozan'ın travmayı da atlattığı bildirildi. Bolu karşısında olmayan Ozan'ın Denizli maçında oynaması bekleniyor.

DİĞER
Yeşilçamın korkak patronuydu! Kızı bakın kim çıktı!
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin taşınma nedenlerini açıkladı! "Hayatımda istemiyorum"
Ronaldo G.Saray'ı seçebilir!
Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar!
Aktüel Haberler (09.12.2022)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak" Flaş yorum! "Önümüzdeki kongrede aday olacak" 07:34
İkisi de hükmen! İkisi de hükmen! 01:18
F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin 00:48
TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! 00:43
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı 00:43
Beşiktaş'tan galibiyet provası! Beşiktaş'tan galibiyet provası! 00:43
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! 00:42
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! 00:42
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" 00:42
Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." 00:42
F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! 00:42
İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! 00:42