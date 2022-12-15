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Altınordu'nun yeni teknik direktörü Ahmet İlhan Özek olacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, Başkan Seyit Mehmet Özkan sürpriz bir karar aldı. İzmir temsilcisinin yeni hocası, Ahmet İlhan Özek olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:13
Altınordu'nun yeni teknik direktörü Ahmet İlhan Özek olacak

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayıran Başkan Seyit Mehmet Özkan, ilk yarının son 2 maçında takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etme kararı aldı. İzmir temsilcisinde 3'üncü sezonunu geçirip takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor FK (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı bildirildi. Bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsarak takımın skor yükünü çeken Ahmet İlhan'ın göstereceği performans merak konusu oldu.

Başkan Özkan'ın dün önce yolları ayırma kararı alıp, sonra bu kararından vazgeçtiği antrenör Cüneyt Yis ise teknik ekipteki görevini sürdürecek. Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planlıyor. Mehmet Özkan, kendisi kulübü devraldıktan sonra 10 yıl boyunca aralıksız olarak A takımı yöneten Hüseyin Eroğlu'nun yerine geçen sezon son haftada yardımcısı Ufuk Kahraman'ı görevlendirmişti.

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