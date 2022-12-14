Gençlerbirliği Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Sakaryaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra saha içerisine kurulu parkurlarda ve dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerine çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise gruplar halinde yarım sahada maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Musa Şahindere ve kaleci Onur Alp Sarman, sağlık ekibi gözetiminde bireysel çalıştı.

İLKER KARAKAŞ VE AHMET ARDA TUZCU'NUN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

İlker Karakaş ve Ahmet Arda Tuzcu'nun sağlık durumlarıyla ilgili kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez bilgilendirmede bulundu.

Dönmez, Erzurumspor FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İlker Karakaş'ın sol ayak başparmağına cerrahi operasyon uygulandığını belirtti.

Sağ dizinde yaşadığı sorun nedeniyle geçen hafta antrenmanı tamamlayamayan Ahmet Arda Tuzcu'nun sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini aktaran Dönmez, "Sporcumuza artroskopik tamir planlanmıştır. Futbolcularımızın ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibimiz tarafından yürütülecektir." ifadelerini kullandı.