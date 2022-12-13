Bodrum mutlu

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Bodrumspor, Altınordu deplasmanından da aynı skorla galip dönerek çıkışını sürdürdü. Son iki maçını kazanmayı başaran yeşil- beyazlılar, Play-Off hattında kalırken, ilk 2 yarışı için de tekrar umutlandı.
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Bodrumspor, Altınordu deplasmanından da aynı skorla galip dönerek çıkışını sürdürdü. Son iki maçını kazanmayı başaran yeşil- beyazlılar, Play-Off hattında kalırken, ilk 2 yarışı için de tekrar umutlandı.