Denizlispor’da Özer sevinci

Spor Toto 1. Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. 24 yaşındaki orta saha, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'da beraberlik golünü kaydetti. Özer, 90'da da sahneye çıkarak attığı golle Horozlar'a hayat verdi.
Spor Toto 1. Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. 24 yaşındaki orta saha, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'da beraberlik golünü kaydetti. Özer, 90'da da sahneye çıkarak attığı golle Horozlar'a hayat verdi.