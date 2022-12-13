Haberler TFF 1.Lig Denizlispor’da Özer sevinci

Denizlispor’da Özer sevinci

Spor Toto 1. Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. 24 yaşındaki orta saha, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'da beraberlik golünü kaydetti. Özer, 90'da da sahneye çıkarak attığı golle Horozlar'a hayat verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Denizlispor’da Özer sevinci
Spor Toto 1. Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. 24 yaşındaki orta saha, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'da beraberlik golünü kaydetti. Özer, 90'da da sahneye çıkarak attığı golle Horozlar'a hayat verdi.
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