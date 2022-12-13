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Göztepe'de Tijanic sevinci

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'yi 1-0 yenerek moral tazeleyen Göztepe'de 3 puanı getiren golü atan 25 yaşındaki 10 numara David Tijanic bu kez göze girdi. Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenerek alınan oyuncusu olan Sloven futbolcu siftah yaparken, geçen sezon 33 maçta, 4 kez fileleri havalandırmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Göztepe'de Tijanic sevinci
Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'yi 1-0 yenerek moral tazeleyen Göztepe'de 3 puanı getiren golü atan 25 yaşındaki 10 numara David Tijanic bu kez göze girdi. Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenerek alınan oyuncusu olan Sloven futbolcu siftah yaparken, geçen sezon 33 maçta, 4 kez fileleri havalandırmıştı.
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