Haberler TFF 1.Lig Hedefimiz 2'de 2

Hedefimiz 2'de 2

Sakaryaspor hocası Serkan Özbalta, Pendik ve G.Birliği ile oynayacakları maçları kazanarak devreyi, ilk 7 içinde bitirmek istediklerinin altını çizdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Hedefimiz 2'de 2

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, play-off'a kilitlendi. Ligde 22 puanla 10. sırada olduklarını hatırlatan, Pendik ve G.Birliği'ni yenerek devreyi ilk 7'de bitirmeye çalışacaklarını belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "8 haftalık bir dönemi geride bıraktık. Nasıl sporcu kimlikleri var hepsini tanıdık ve takım ivme kazandı. İnşallah bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

ÇOK İSTEYEN KAZANACAK

Serkan Özbalta, Pendikspor deplasmanında çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Özbalta, "26 puanı olan Pendikspor'la oynayacağız, o anlamda çok önemli. Lig bu sene böyle geçecek gibi çünkü artık ligin başlarında değiliz, bu sıkışma belli ki sezon sonuna kadar gidecek. Bu süreci iyi geçirmek istiyoruz. Gerçekten pazartesi günkü maç, her iki takım için de çok değerli. Çok isteyenin kazanacağı maç diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan çok özel çocuk açıklaması! İki çocuk babası Engin Altan Düzyatan övgüleri topladı!
Hobiyi profesyonelliğe taşıyorlar! Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın arazinde yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra çim suyu da satacak
Şenol Güneş'ten Rosier için kritik karar!
Umut Bozok'tan F.Bahçe derbisi öncesi flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor ile Yeni Malatya yenişemedi!
Direk kabusu
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 01:24
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 01:24
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 01:24
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 01:23
F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer 01:23
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 01:23
Daha Eski
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:23
Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Montero'ya Süper Lig'den sürpriz talip! 01:23
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! 01:23
Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı Aradığını bulamadı! F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı 01:23
Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden N'Koudou kararı! 01:23
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 01:22