Hedefimiz 2'de 2

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, play-off'a kilitlendi. Ligde 22 puanla 10. sırada olduklarını hatırlatan, Pendik ve G.Birliği'ni yenerek devreyi ilk 7'de bitirmeye çalışacaklarını belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "8 haftalık bir dönemi geride bıraktık. Nasıl sporcu kimlikleri var hepsini tanıdık ve takım ivme kazandı. İnşallah bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

ÇOK İSTEYEN KAZANACAK

Serkan Özbalta, Pendikspor deplasmanında çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Özbalta, "26 puanı olan Pendikspor'la oynayacağız, o anlamda çok önemli. Lig bu sene böyle geçecek gibi çünkü artık ligin başlarında değiliz, bu sıkışma belli ki sezon sonuna kadar gidecek. Bu süreci iyi geçirmek istiyoruz. Gerçekten pazartesi günkü maç, her iki takım için de çok değerli. Çok isteyenin kazanacağı maç diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.