Spor Toto 1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:
18. HAFTA
16 Aralık Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 7 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
19. HAFTA
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
25 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)
26 Aralık Pazartesi:
17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel)