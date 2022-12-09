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Spor Toto 1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Spor Toto 1. Lig'de 18. ve 19. hafta maçlarının programını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 21:09
Spor Toto 1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. HAFTA

16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 7 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

19. HAFTA

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel)

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