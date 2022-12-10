Fırsat kaçtı

Spor Toto 1. Lig ekipleri Göztepe ve Altay, TFF'nin iki takımı da hükmen yenik sayma kararına, yaptıkları yazılı açıklamalarla tepki gösterdi. Göztepe özetle, "Olayların ardından iki kulübün de sağduyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır" derken Altay, "Süreci titizlikle takip ettiğimizi ve gerekli mercilerle temasımızın devam ettiğini bildiririz" ifadelerine yer verdi.