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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bodrumspor'a destek!

Son dakika spor haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor'a yeni bir stadyum ve spor kompleksi sözü vererek destek oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bodrumspor'a destek!

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan ve Süper Lig için iddialı olan Bodrumspor'un şehir stadı yetersiz kalınca Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yöneticileri harekete geçti. Stadın altındaki tarihi hipodrom dolayısıyla tadilat bile yapılamaması nedeniyle Bodrumspor Asbaşkanı Zeynel Kılıç'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme sağladığı öğrenildi.

Bodrumspor için Başkan Erdoğan'dan stadyum isteyen Kılıç, Bodrumspor Derneği'ndeki diğer spor branşları için ise spor kompleksinin yapılması konusunu dile getirdi. Gençlerin spor yapacak alanlarının olmadığını dile getiren Kılıç, Bodrumspor'un 1. Lig'deki başarısını Başkan Erdoğan'a anlattı. Kılıç, gençlerin sporla buluşması için bir spor kompleksine ihtiyaç duyulduğunu, Bodrumspor'un ise başarı hikayesini dile getirdi. Zeynel Kılıç, aynı zamanda şu anki mevcut stadın da yetersiz olduğunu Başkan Erdoğan'a anlattı. Görüşmede Kılıç'ıın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yaptığı da öğrenildi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın yeni bir Bodrum Stadyumu talimatı verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Asbaşkanı Zeynel Kılıç şunları dile getirdi:

Bodrumsporumuzu temsilen Cumhurbaşkanımızla bugün Ankara'da görüşme olanağım oldu. Kendilerine Bodrumsporumuz ile ilgili Rıza başkanımızla görüşme öncesi yaptığımız istişarelerdeki konu başlıklarını detaylı bilgi olarak aktardım. Bodrumspor'u takip ettiğini ve başarılarımızın devamını diledi. Stadımızın detaylarını kendilerine anlattım. Mevcut stadımızın tarihi yapılar üstünde olduğunu ve son derece yetersiz olduğunu, dünya markası Bodrum'umuza yakışmadığını söyledim ve yeni stadyum için kulübümüz adına kendilerinden yardım talebinde bulundum. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey'i çağırıp gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Devamında spor bakanımızı mecliste ziyaret ederek bilgileri kendilerine de aktardım. Bakanımız 2 hafta içinde Bodrum'a gelerek incelemelerde bulunacak. Hayırlısıyla inşallah yeni stadımıza yakında kavuşacağız.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ise ilerleyen günlerde Bodrum'a gelerek yeni stadyum müjdesini vereceği de öğrenildi.

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